Son Dakika: Galatasaray'da Yusuf Günay yeni dönemde yönetimde yok!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni dönemde sarı kırmızılı kulübün yönetiminde yer almayacağını açıkladı.

Yusuf Günay'ın açıklamaları şu şekilde:

Açıklanan başkan adaylığı listelerinde isminiz yok. Sportif AŞ'de devam edecek misiniz?

44 ayı kulüpte doldurmuş oldum. Dursun Özbek zamanında Sportif AŞ'de başlayıp ardından Mustafa Cengiz'in yönetiminde yer aldım. Yakın çevreme bu sürenin yeterli olduğunu hep söyledim. Galatasaray'a hizmet sadece yönetimde olmakla olmuyor. Ben hep hizmet ederim kulübümüze. Umuyoruz ki yeni yönetim seçilecek ve güçlü bir şekilde yoluna devam edecek.

Sponsorluk anlaşmaları devam ediyor. İstişare içinde olduğunuz başkan adayları var mı?

Bu sponsorluk değil işbirliği. Uzun süreli dönemde kulübe katkı yapacaktır. İnsanlar zaten bireysel emeklilik yatırımı yapıyor. Biz taraftarlarımıza bunu sunarak zaten bireysel emeklilikteki katkıyı alacakları, bundan kulübümüzün de pay alacağı bir proje hazırladık. Taraftarlarımız da kazanacak, kulübümüz de kazanacak. Türkiye'de ilk olan bir uygulama bu.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...