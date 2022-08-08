Son Dakika: Galatasaray'da Yunus Akgün'e MLS'ten 7.5 milyon Euro'luk teklif!

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Galatasaray 'da transfer çalışmalarının devam ettiği dönemde takıma dünyaca ünlü iki yıldız dahil edildi. Süper Lig devinde kurmayların çalışmalarını sürdürdüğü süreçte Yunus Akgün'e 7 milyon 500 bin euroluk bir teklif geldiği ortaya çıktı.

YUNUS AKGÜN'E TEKLİF GELDİ

Fanatik'in haberine göre; Sarı-kırmızılılarda transfer sürecinin hızlandığı dönemde Yunus Akgün'e talip çıktığı öğrenildi. 22 yaşındaki futbolcu için MLS ekibi devreye girdi.

LOS ANGELES FC'DEN TEKLİF

Sarı-kırmızılıların genç futbolcusuna MLS ekibi Los Angeles FC'nin talip olduğu ortaya çıktı. 22 yaşındaki futbolcunun bonservisi için MLS temsilcisinin Galatasaray'a 7 milyon 500 bin euroluk transfer teklifini ilettiği belirtildi. Süper Lig devine Yunus Akgün'ün bir sonraki satıştan yüzde 25 pay önerisinin de sunulduğu vurgulandı.

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G.SARAY DÖNÜŞ YAPMADI

Los Angeles FC'den gelen bu transfer teklifine Galatasaray'ın henüz dönüş yapmadığı öğrenildi. Yunus Akgün'ün kariyer planlamasına MLS'te devam etmek gibi bir düşüncesinin olmadığı kaydedildi.

ALTYAPIDAN YETİŞTİ

Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarını Adana Demirspor'da kiralık olarak geçirdi. Genç futbolcu kendisinden beklenen patlamayı geçtiğimiz sezon gerçekleştirdi ve A Milli Takım 'a kadar yükseldi.

26 GOLE KATKI SAĞLADI

Adana Demirspor'da geçtiğimiz sezon 39 müsabakada Yunus Akgün forma şansı buldu. 22 yaşındaki oyuncu bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Yunus Akgün takım arkadaşlarına 17 gol pası verdi. Genç futbolcunun bu performansı sonrası güncel piyasa değeri 7 milyon 500 bin euroya yükseldi. Yunus Akgün'ün Galatasaray'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.