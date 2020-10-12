Son Dakika | Galatasaray'da Younes Belhanda antrenmanlara başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra dar alanda pas oyunları oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Younes Belhanda, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Peter Etebo, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi ise idmanın bir bölümünde takımla birlikte yer aldıktan sonra sahada kondisyon arttırıcı çalışmalar yaptı.

Taylan Antalyalı, tedavisinin ardından sahada düz koşulara başladı.

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