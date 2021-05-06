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Futbol
Haber Giriş: 06.05.2021 - 14:43 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da yeni seçim tarihi! Abdurrahim Albayrak açıkladı...

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Son Dakika: Galatasaray'da yeni seçim tarihi! Abdurrahim Albayrak açıkladı...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mayıs ayında yapılması planlanan ancak dün iptal edildiği açıklanan başkanlık seçiminin Haziran ayında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mayıs ayında yapılması planlanan ancak dün iptal edildiği açıklanan başkanlık seçiminin Haziran ayında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, "Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

 

Son Dakika: Galatasarayda yeni seçim tarihi Abdurrahim Albayrak açıkladı...

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