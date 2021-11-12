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Son Dakika: Galatasaray'da transfer operasyonu! Tam 5 ayrılık kapıda...

#Galatasaray#Fatih Terim#Arda Tura

Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor... Takım bütçesini 48 milyon Euro’ya indiren Sarı-Kırmızılılar'da zarar sürüyor. Yönetim her geçen gün talipleri artan Marcao ve Kerem sonrası tarihi bir transfer kararına imza attı. Galatasaray'da ayrıca 5 isimle de yollar ayrılıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

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Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor... 21 kişilik maç kadrolarına giremeyen Assuncao ve Aytaç Kara'yı göndermeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'da ayrılıklar kapıda...

Sabah'ın haberine göre; A Takım bütçesi 61 milyon Euro'dan 48 milyon Euro'ya çekilse de kulüp bilançosuna zarar yazmaya devam ediyor. Yönetim, ara transferde gelecek her teklifi değerlendirme kararı aldı.

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"Oyuncu satmaya mecburuz" görüşü ağır basarken, Burak Elmas-Fatih Terim arasındaki toplantıda bu durum masaya yatırıldı.

Marcao'yu İtalyan, Kerem Aktürkoğlu'nu Fransız kulüpleri takip ediyor. Berkan, Cicaldau ve Morutan da sarı-kırmızılı takımda değerini katladı.

Ocak ayında mali yönden iyi bir teklif gelmesi halinde her oyuncunun satışının gündeme geleceği ortaya çıktı.

Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Arda Turan, Feghouli ve Babel'e veda edecek Galatasaray, hem 8 milyon Euro maaş yükünden kurtulacak hem de takımın yaş ortalamasını düşürecek.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Arda Tura

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