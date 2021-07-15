Son Dakika: Galatasaray'da transfer hareketliliği! 4 isim için taarruz...

Spor Arena/Ali Naci KÜÇÜK Galatasaray Kulübü, Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki PSV Eindhoven karşılaşması öncesinde teknik direktör Fatih Terim’in öncelikli taleplerini yerine getirmek için 4 oyuncunun transferi için 3 farklı ülkede yoğun bir mesai içinde.

Terim, en üst sıraya her iki kanada bek takviyesi ve orta saha transferlerini yazmıştı. Ve Terim’in reçetesi sonrasında en sıcak, kıran kırana pazarlıkların devam ettiği isimler Jens Stryger Larsen, Van Aanholt, Gedson Fernandes ile Berkan Kutlu...

İTALYANLARIN İNADI KIRILDI

Sağ bek adayı Larssen için Udinese ile temasa geçen Galatasaray, kapının 4 milyon Euro’dan açılmasının ardından bekleyişe geçmişti. Önceleri 4 milyonda direten İtalyan ekibi 1 yıl daha sözleşmesi kalan Larsen için 1 milyon Euro indirime giderek 3 milyon Euro istedi. Sarı kırmızılılar ise Danimarkalı için 2 milyon Euro’luk resmi teklifte bulundu. 30 yaşındaki futbolcu da yıllık 1 milyon Euro talep ederken sarı kırmızılılar maliyeti de uygun olan bu oyuncu için Udinese ile temaslarını sıklaştırdı.

BERKAN İÇİN TEKLİF REVİZE EDİLDİ

23 yaşındaki Berkan için kapıyı 5 milyon Euro’dan açan Alanyaspor, Galatasaray ile görüşme halinde. Başlangıçta 2 milyon Euro bonservis öneren sarı kırmızılılar ise bu rakamı 2.5 milyon Euro artı takasta bir futbolcu olarak revize etti. Berkan Kutlu’nun da Galatasaray’a gelmek istediği belirtilirken Fatih Terim de potansiyeline inandığı 23 yaşındaki oyuncunun orta sahaya katkı sağlayacağı inancında. Bu transferin 3 milyon Euro’ya bitmesi bekleniyor.

BENFICA İLE SON DETAYLAR MASADA

Benfica Kulübü ile idmanlara çıkan Gedson Fernandes, Galatasaray’dan gelecek haberi bekliyor. Portekiz ekibinin orta saha bölgesine İnter’den Joao Mario’yu transfer etmesi de oyuncunun İstanbul’a dönmesi için olumlu bir adım olarak değerlendirildi. Futbolcu ile anlaşan Cimbom kulübüne de 2+8 toplamda 10 milyon Euro’luk teklif yapılmıştı. Satın alma opsiyonu maddesi ile alakalı son detaylar görüşülüyor.

VAN AANHOLT, KURZAWA'YI BEKLİYOR

Sol bekte büyük ölçüde anlaşılan Patrick Van Aanholt ise şu an için bekletiliyor. Bunun sebebi ise PSG’de gözden düşen Layvin Kurzawa. Sarı kırmızılılar, 29 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibine 4 milyon Euro’luk maliyetini yarı yarıya karşılama teklifi yaptı. Ayrılığa sıcak bakan PSG’nin yanıtı durumu netleştirecek. Olumsuz cevap gelirse bekletilen Van Aanholt transferi resmiyet kazanacak ve 3 yıllığına 5 milyon Euro teklif edilen Van Aanholt’un menajeri de İstanbul’a gelecek.