Son Dakika | Galatasaray'da toplantının ardından Fatih Terim'den ilk açıklama!

Fatih Terim, Twitter hesabından ''Her şey yolunda'' paylaşımında bulundu.

Abdurrahim Albayrak ise ''Hocamız da tweet attı, hiçbir problem yok. Birlik beraberlik içinde yola devam ediyoruz'' şeklinde konuştu.

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...