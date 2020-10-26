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Son Dakika | Galatasaray'da toplantının ardından Fatih Terim'den ilk açıklama!
Galatasaray'da yönetim ile Fatih Terim arasında yapılan toplantının ardından Fatih Terim'den ilk açıklama geldi.
Fatih Terim, Twitter hesabından ''Her şey yolunda'' paylaşımında bulundu.
Abdurrahim Albayrak ise ''Hocamız da tweet attı, hiçbir problem yok. Birlik beraberlik içinde yola devam ediyoruz'' şeklinde konuştu.
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