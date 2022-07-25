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Son Dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı için sürpriz transfer iddiası!

#Transfer#Taylan Antalyalı#Giresunspor
Son Dakika: Galatasarayda Taylan Antalyalı için sürpriz transfer iddiası

Giresunspor, transferde atağa kalktı. Yeşil-Beyazlılar, Galatasaray’dan Taylan Antalyalı ve Luyindama, Fenerbahçe’den Muhammed Gümüşkaya ile Uruguay’dan Ramon Arias’ı bitirmek adına önemli mesafe kat etti.

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44 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig’de ilk sezonunda kalıcı olmayı başaran Yeşil-Beyazlılar, ikinci senesinde ise gözünü üst sıralara dikmek istiyor.

Çotanaklar’da bu doğrultuda takviye çalışmaları hız kazanmış durumda. Fanatik'in haberine göre; Giresunspor’un transfer hedefinde Taylan Antalyalı var.

Orta sahada oynayan oyuncu için kiralama teklifi yapılacak. Okan Buruk’un o bölgeye transfer istemesi sonucu gözden düşen Taylan için teknik direktör Hakan Keleş’in ısrarcı olduğu ifade ediliyor.

Savunmaya da takviye yapacak olan Giresunspor’un listesinde iki aday var. Uruguay Premier Ligi takımlarından Penarol forması giyen 29 yaşındaki Uruguaylı stoper Ramon Arias’la bir süredir görüşmeler devam ediyor. Transferde önemli mesafe katedildi. Karadeniz temsilcisi oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın.

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Fenerbahçe 'tamam' dedi iddiası

Galatasaray ’da kadroda düşünülmeyen stoper Luyindama da Giresunspor’un hedefleri arasında yer alıyor. Deneyimli stoperle görüşmelere başlandığı ifade edildi. Kuzey ekibi, ayrıca Fenerbahçe ’den Muhammed Gümüşkaya’yı kiralık olarak takıma kazandırmak adına yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaşmak üzere.

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#Transfer#Taylan Antalyalı#Giresunspor

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