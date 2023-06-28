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Son Dakika: Galatasaray'da sol bek heyecanı! Angelino transferi an meselesi...

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#Galatasaray#Transfer#Sol Bek
Son Dakika: Galatasarayda sol bek heyecanı Angelino transferi an meselesi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 11:11

Şampiyonlar Ligi hedefiyle transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, çok önemli bir ismi kadrosuna katmak üzere. Sarı-Kırmızılı kulüp, bonservisi Leipzig’de bulunan, sezonu Hoffenheim’da kiralık geçiren ve daha önce Manchester City forması da giyen 26 yaşındaki İspanyol sol bek Angelino’nun transferini resmi olarak açıklamaya hazırlanıyor.

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Galatasaray hasretle beklediği sol beke kavuşmak için geri sayımda...

Sarı-Kırmızılılar, Leipzig’in 26 yaşındaki İspanyol yıldızı Angelino’nun transferinde son aşamaya geldi. Fanatik'te yer alan habere göre artık bu transferin resmi olarak açıklanması an meselesi.

SEZONU HOFFENHEIM'DA TAMAMLADI

Sezonu Hoffenheim’da kiralık geçiren, daha önce Manchester City ve PSV Eindhoven formaları da giyen Angelino’nun bonservisiyle birlikte Galatasaray’a imza atması bekleniyor.

ÜST SEVİYE BİR TOP TEKNİĞİNE SAHİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un listesinde de ilk sırada yer alan Angelino, müthiş bir sol ayağa ve bir savunmacıya göre üst seviye bir top tekniğine sahip.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ HÜCUM GÜCÜ

İspanyol yıldızın en önemli özelliği ise hücumdaki etkinliği. Sadece bu sezon 35 maçta 12 asist yapan Angelino, Leipzig’de ise neredeyse 2 maçta 1 kez skora katkı sağladı.

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HEDEF KAMPA YETİŞTİRMEK

Mevcut kadrosunda 20 yaşındaki Kazımcan Karataş dışında sol beki kalmayan Galatasaray’da tüm planlar Angelino’yu 8 Temmuz’da başlayacak olan Avusturya kampına götürmek ve oradaki hazırlık maçlarında oynatmak üzerine kurulu.

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#Galatasaray#Transfer#Sol Bek

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