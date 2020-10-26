Son Dakika | Galatasaray'da Sofiane Feghouli kararı verildi! Fatih Terim gözden çıkardı...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sofiane Feghouli'yi tamamen gözden çıkardı.
Geçen sezon performansı düşüşe geçen Sofiane Feghouli yeni sezona da hayal kırıklığı yaratarak başlamıştı.
Bekleneni veremeyen Cezayirli oyuncunun antrenmanlardaki isteksiz görüntüsü de teknik heyeti rahatsız ediyordu.
Yıldız futbolcunun, B.B.Erzurum maçı öncesinde sırt ağrılarını bahane ederek, oynamayacağını söylemesi bardağı taşıran son damla oldu.
Bu zamana kadar Feghouli'nin arkasında duran Fatih Terim'in, tecrübeli oyuncuyu tamamen gözden çıkardığı öğrenildi. (Fanatik)
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