Son Dakika: Galatasaray'da Sergio Oliveira ile yollar ayrılıyor! Yeni takımı...

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Sezonu erken açan takımlardan olan Galatasaray, transfer döneminin sonu yaklaşırken çalışmalarına devam ediyor.

TANGANGA SÜRPRİZİ

Son olarak Brezilyalı Tete ile anlaşan sarı-kırmızılıların gündemine Tottenham'dan Japhet Tanganga gelmişti. İngiliz basını, Tottenham'daki geleceği belirsiz olan Tanganga'yla ilgilenen takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğunu belirtmişti.

OLIVEIRA AYRILABİLİR

Bu gelişme sonrasında Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın ayrılık ihtimali belirdi. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Porto'dan kadrosuna kattığı Sergio Oliveira, Celta Vigo'nun radarında.

Teknik direktörlüğünü Rafael Benitez'in yaptığı Celta Vigo'nun Portekizli futbolcunun transferi için girişimlere başladı iddia edildi.

TRANSFERE YEŞİL IŞIK

İspanyol basınında yer alan habere göre Celta Vigo, Galatasaray'da bekleneni veremeyen Oliveira için sarı-kırmızılılarla kısa süre içinde görüşmelere başlayacak. Rafael Benitez'in tecrübeli futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu haberin detayında yer aldı.

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MALİYETE DAİR BİLGİ YOK

Sergio Oliveira'nın da ayrılığa yeşil ışık yaktığı belirtilirken, haberde olası Oliveira transferinin maliyetiyle ilgili detaylara yer verilmedi.

Galatasaray, Portekizli futbolcuyu geçtiğimiz sezonun başında Porto'dan 3 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

YILLIK MAAŞI 2 MİLYON 750 BİN EURO

Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Sergio Oliveira sarı-kırmızılılardan yıllık 2 milyon 750 bin euro kazanıyor.

Galatasaray'ın şampiyon olarak tamamladığı 2022-2023 sezonunda sarı-kırmızılı formayla toplamda 34 maçta görev yaptı.

Oliveira söz konusu maçlarda 4 gol atarken 5 asist yaptı. Sergio Oliveira 13 kez Portekiz Milli Takımı'nın formasını giydi.