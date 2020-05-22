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Futbol
Haber Giriş: 22.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da şampiyonluk primi: 2 milyon euro

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Son Dakika | Galatasaray'da şampiyonluk primi: 2 milyon euro
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Her futbolcu, garanti ücretinin yüzde 5’i kadar prim kazanacak. Bu nedenle şampiyon olunması halinde aslan payı Falcao’nun olacak.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Tüm dünya kulüplerinde olduğu gibi koronavirüs nedeniyle ekonomik tedbirler alan Galatasaray, Hürriyet’in 15 Mayıs’ta özel haberi ile duyurduğu üzere futbolcularıyla yüzde 15’lik indirim konusunda el sıkışmıştı.

Kalan 8 haftada zirve mücadelesi vermeye hazırlanan sarı kırmızılılarda yönetim, maddi sıkıntılara karşın şampiyonluk hedefi için önemli bir başarı primi ortaya koydu. G.Saraylı futbolcular bu sezon şampiyon olmaları halinde toplam 2 milyon Euro’luk ödül kazanacak. Futbolcuların her birine garanti ücretlerinin yüzde 5’ini prim olarak yatıracak. En yüksek primi Radamel Falcao elde edecek.

HAZİRAN ÖNCESİ ÖDEME

Öte yandan yönetim, sarı kırmızılı takıma haziran ayı öncesinde maaşlarını ödeme amacında... Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, futbolcularının indirim talebini kabul etmesi ile gösterdikleri fedakârlığa sezon başlamadan önce alacaklarının bir kısmını ödeyerek karşılık vermek istiyor.

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