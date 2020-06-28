Son dakika | Galatasaray'da sakatlık şoku! Lemina ve Linnes...
Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da Mario Lemina ve Martin Linnes sakatlanarak maçı yarıda bıraktılar.
Galatasaray'da maçın 52. dakikasında kendisini yere bırakan Mario Lemina oyuna devam edemedi. Lemina'nın yerine Emin Bayram oyuna dahil oldu.
17 yaşındaki stoper Emin Bayram, Galatasaray formasıyla ikinci kez Süper Lig maçına girmiş oldu.
Martin Linnes de sakatlandı
Mücadelenin 79. dakikasında ise Martin Linnes sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Şener Özbayraklı'ya bıraktı.
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