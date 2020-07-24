Son Dakika | Galatasaray'da Ryan Donk'tan yeni sözleşme açıklaması!

Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Ryan Donk, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Pandemi dönemi sonrasında kötü oynadıklarını vurgulayan Donk, "Pandemi öncesi ve sonrası bambaşka bir Galatasaray vardı. Ruhumuzu kaybettik" dedi.

'GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR'

Ryan Donk, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği hakkında ise "Galatasaray'da kalıp kalmayacağımla ilgili net cevap veremem. Galatasaray'ı seviyorum, görüşmeler sürüyor." şeklinde konuştu.