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Futbol
Haber Giriş: 18.07.2021 - 22:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao depremi!

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Son Dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao depremi!

Galatasaray'da Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, 21 Temmuz'da oynanacak PSV maçı öncesinde sakatlandı.

Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde PSV ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Kolombiyalı golcü sakatlık yaşadı.

Bu akşam yapılan antrenmanda yer almayan Falcao'nun sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken oyuncunun PSV maçlarında kadroda olup olmayacağı merak konusu oldu.

Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz, takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, PSV Eindhoven maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son Dakika: Galatasarayda Radamel Falcao depremi

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