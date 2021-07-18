Son Dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao depremi!

Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde PSV ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Kolombiyalı golcü sakatlık yaşadı.

Bu akşam yapılan antrenmanda yer almayan Falcao'nun sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken oyuncunun PSV maçlarında kadroda olup olmayacağı merak konusu oldu.

Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz, takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, PSV Eindhoven maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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