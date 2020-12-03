Son Dakika | Galatasaray'da Ömer Uğurata dönemi!

İŞTE O AÇIKLAMA

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevi için, şimdiye kadar takımımızda yardımcı antrenörlük görevini yürüten Ömer Uğurata ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır.

Antrenörlük kariyerine 2001 yılında Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Beykoz Spor Kulübü'nde başlayan Uğurata, 2003 yılına dek burada A takım ve altyapı antrenörlüğü yaptı. Ardından 2002-2003 yıllarında İTÜ Spor Kulübü'nde altyapı antrenörü olarak görev yapan Uğurata, 2003-2008 yılları arasında Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Darüşşafaka Spor Kulübü'nde A takım yardımcı antrenörlüğü ve altyapı antrenörü olarak görev yaptı.

Milli takımda 2008-2012 yılları arasında A Milli Takım İstatistik ve Analiz Sorumlusu, 2012-2014 yılları arasında A Milli Takım Yardımcı antrenörlüğü, 2008-2009 yıllarında Ümit Milli Takım Yardımcı Antrenörü, 2009-2011 arasında Yıldız Milli Takım Yardımcı Antrenörü olarak görev yapan Ömer Uğurata, 2018 yılından bu yana Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevini yürütüyordu.

Darüşşafaka'nın 2018 EuroCup şampiyonu olan takımında yardımcı antrenörlük görevini yürütmüş olan Uğurata, milli takımlarda başantrenör olarak 2010 Yıldızlar Balkan Şampiyonluğu, 2012 Yıldızlar Avrupa Şampiyonluğu, 2014 U18 Milli Takım Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, Ömer Uğurata'ya başantrenörlük görevinde başarılar diliyoruz.