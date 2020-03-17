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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Ömer Bayram ameliyat oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 17.03.2020 - 16:23,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Galatasaray'da Ömer Bayram ameliyat oldu!

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Son Dakika | Galatasaray'da Ömer Bayram ameliyat oldu!
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Galatasaray, sağ el tarak kemiği kırılan Ömer Bayram'ın ameliyat olduğunu açıkladı.

Galatasaray tarafından Ömer Bayram'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbol takımı oyuncularımızdan Ömer Bayram, Süper Lig’de oynanan Beşiktaş maçında düşme sonucu sağ el 4. ve 5. tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle bugün sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital’da başarılı bir operasyon geçirmiştir. Kulüp doktorumuz Dr. Öğr. Üyesi Yener İnce tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavisi sağlık heyetimiz tarafından sürdürülecektir.

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