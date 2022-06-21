Son Dakika: Galatasaray'da Okan Buruk dönemi başlıyor! Bu akşam İstanbul'a geliyor...

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Okan Buruk dönemi için geri sayım başladı. Paris'te bulunan başarılı teknik adam, bu akşam saat 20.35'te İstanbul'da olacak.

Sarı kırmızılı yönetim, bu akşam İstanbul'a dönmesi beklenen Okan Buruk ile yüz yüze görüşerek deneyimli çalıştırıcıya 2 yıllık sözleşme sunacak.

Galatasaray ile para konuşmadığı bilinen 48 yaşındaki teknik direktör, Çarşamba günü söz konusu 2 yıllık mukaveleyi imzalayacak.

SÖZLEŞMESİ NEDEN 2 YILLIK?

Okan Buruk'a sunulacak sözleşmenin 2 yıllık olmasının sebebi, Dursun Özbek yönetiminin 2 yıllığına seçilmiş olması.

RESMİ AÇIKLAMA NE ZAMAN?

Galatasaray’a hizmet etmeyi istediğini birçok kez dile getiren Okan Buruk ile ilgili resmi açıklamanın mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile yolların ayrılmasının ardından yapılması planlanıyor.

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SPOR ARENA DUYURMUŞTU

Hürriyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Ali Naci Küçük, dün katıldığı canlı yayında Spor Arena YouTube kanalında sarı-kırmızılı ekipteki son gelişmeleri anlatmış ve Okan Buruk döneminin başladığını ifade etmişti

"GALATASARAY'DA OKAN BURUK DÖNEMİ BAŞLADI"

Ali Naci Küçük, "Galatasaray'da Okan Buruk dönemi başladı diyebiliriz. Yalnızca prosedürler kaldı ve ıslak imza bekleniyor. İmzaya en büyük engel Domenec Torrent'in görevde bulunması. Torrent'in sözleşmesinde 'Başarısızlık halinde tazminatı 10 eşit taksitte ödenir' maddesi var. Galatasaray yönetimi bunun üzerinden hareket edecek. Avukatına peşin para ve taksit seçeneği sunuldu. Kısa sürede ayrılık gerçekleşecektir." demişti.

"OKAN BURUK, GALATASARAY'A HAYIRLI OLSUN"

"Okan Buruk, Galatasaray'a hayırlı olsun" diyen Ali Naci Küçük, "Gittiği her kulüpte başarılı oldu. Akhisar'da kupası var, Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yapamadığını yapıp şampiyon oldu. Avrupa Ligi'nde önemli işler yaptı. Galatasaray'ı hak etmişti. Gündemdeki tek yerli teknik adam Okan Buruk'tu. Bu seçimin sebebi Süper Lig'de yerli hocaların şampiyonlukları domine etmesi. Yabancı teknik adamların yüksek maaşlı sözleşmeler istemesi de yerliye dönüşün bir diğer sebebi oldu." ifadelerini kullanmıştı.

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BOŞ MUKAVELEYE İMZA ATACAK

Ali Naci Küçük, "Cumartesi günü Erden Timur, Okan Buruk ile telefonda görüştü ve anlaşma sağlandı. Boş mukaveleye imza atacak Okan hoca. Paris'ten döndükten sonra imzalar atılacak. Sözleşme süresi de Dursun Özbek yönetiminin süresiyle aynı; 2 yıl." şeklinde konuşmuştu.

OKAN BURUK'UN KARİYERİ

Aktif futbol kariyeri boyunca 306 maçta sarı kırmızılı formayı giyen ve 43 gol, 55 asistle camianın efsaneleri arasında yer alan Okan Buruk, kariyerinde 7 farklı takımın teknik direktörlüğünü yaptı. Son olarak Medipol Başakşehir’in başında 76 maça çıkan Buruk, 1.62 puan ortalaması yakaladı.

DE ZERBI VE ROSE MALİYETLERİ SEBEBİYLE OLMADI

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Dursun Özbek'in başkan seçilmesiyle Galatasaray'da Torrent'in yerine gelecek adaylar arasında Roberto De Zerbi, Marco Rose gibi isimler öne çıkmıştı. Cenk Ergün, De Zerbi ile talepleri hakkında görüşmüş ancak İtalyan teknik adamın istekleri el yakmıştı. 43 yaşındaki teknik adam Galatasaray'dan 5 milyon euro garanti para istemişti.

Borussia Dortmund'dan ayrılan Marco Rose, Galatasaray teknik direktör adayları arasında ilk sıralarda yer alıyordu ancak yine maaş maliyeti sebebiyle rotasını Okan Buruk'a çevirdi.

TERİM VE NURİ ŞAHİN HİÇ GÜNDEME GELMEDİ

Başkan Dursun Özbek'in yerli teknik direktör olarak aklında tek isim vardı: Okan Buruk. Metin Öztürk'ün adaylık döneminde açıklama savaşları yapılan Nuri Şahin ve Sarı-kırmızılı kulübün efsanesi Fatih Terim, Özbek yönetiminin gündeminde hiç olmadı.