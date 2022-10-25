Son Dakika: Galatasaray'da Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Erden Timur PFDK'ya sevk edildi

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TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de geride kalan hafta oynanan maçlarda yaşanan olaylar için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ne sevkleri açıkladı.

Galatasaray'da Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Erden Timur PFDK'ya sevk edildi. Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Sacha Boey ise PFDK'ya sevk edilmedi.

🔸 Erden Timur - Sportmenliğe aykırı hareket

🔸 Okan Buruk - Sportmenliğe aykırı hareket

🔸 Abdülkerim Bardakcı - Kural dışı hareket

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;

1- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 22.10.2022 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 22.10.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 23.10.2022 ve 24.10.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketler" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ERDEN TİMUR'un 24.10.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 23.10.2022 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı açıklamasında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

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GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 24.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- CORENDON ALANYASPOR Kulübü görevlisi ALİ TAŞPINAR'ın 23.10.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 24.10.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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9- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 24.10.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR -BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 24.10.2022 tarihinde oynanan BITEXEN GİRESUNSPOR- MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu EMRE KILINÇ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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11- EYÜPSPOR Kulübü'nün 21.10.2022 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-SAKARYASPOR A.Ş Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu HURŞİT TAŞCI'nın 21.10.2022 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-SAKARYASPOR A.Ş Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ görevlisi BARIŞ DOĞAN'ın 22.10.2022 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu MİTHAT PALA'nın 22.10.2022 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan BODRUMSPOR A.Ş.-BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-DYOREX BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR-ISPARTA 32 SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- BURSASPOR Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan BURSASPOR-İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- İNEGÖLSPOR Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan BURSASPOR-İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- ÇORUM FK Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan ÇORUM FK-ANKARASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- SARIYER Kulübü futbolcusu ÖMER ALICI'nın 23.10.2022 tarihinde oynanan SARIYER-PAZARSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 24.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 23.10.2022 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 7/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR Kulübü futbolcusu İBRAHİM HALİL ÇOLAK'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- ÇATALCASPOR Kulübü futbolcusu SELAHATTİN SEYHUN'un 23.10.2022 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR-1922 KONYASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 24.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ-HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırılması Alt Detayları 117. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ futbolcusu YAKUP RAMAZAN ZORLU'nun 23.10.2022 tarihinde oynanan AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ-HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan 1954 KELKİT BELEDİYESPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan BELEDİYE KÜTAHYASPOR-ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR-GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırılması Alt Detayları 117. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübü idarecisi TOLGA ÖZKAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

34- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ futbolcusu HAKAN DEMİR'in 23.10.2022 tarihinde oynanan BULVARSPOR-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 24.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

35- BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

36- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu OĞUZHAN PALAZ'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 24.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

37- MUŞ 1984 MUŞSPOR Kulübü futbolcusu ABDULKADİR KUZEY'in 23.10.2022 tarihinde oynanan EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ-MUŞ 1984 MUŞSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 24.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.