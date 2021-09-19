Son Dakika: Galatasaray'da Nelsson, Cicaldau ve Morutan bereketi! Yönetimin hedefi...

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Transferde geleceğe yönelik hamleler yapan Galatasaray, düşük maaş verdiği genç oyuncular Nelsson-Cicaldau-Morutan üçlüsüne 17 milyon Euro bonservis ödemeyi göze aldı. Sarı-kırmızılı kulüp bu parayı oyuncuların kulüpleri Kopenhag, FCSB ve Craiova'ya 4 yıllık vadelere böldüğü eşit taksitlerle ödeyecek.

Fatih Terim tarafından ilk 11'de tercih edilen bu üçlü sergiledikleri performansla herkesin beğenisini kazandı.

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Sabah'ın haberine göre; son Lazio maçını tribünde birlikte izleyen yöneticiler, "Nelsson, Cicaldau ve Morutan böyle oynamaya devam ederse, transfer taksitleri bitmeden çok daha yüksek rakamlara satış yaparız" görüşünü paylaştı.

Galatasaray kariyerlerine iyi bir başlangıç yapan üç oyuncu da milli takımlarına çağrılma başarısı da gösterdi.

Bonservisi için U.Craiova'ya 6.5 milyon Euro verilen Rumen 8 numara Cicaldau yıllık 900 bin Euro kazanıyor. 7 milyon Euro'ya Kopenhag'dan gelen Danimarkalı stoper Nelsson'un ücreti ise 800 bin Euro. 3.5 milyon Euro bonservis maliyetliyle S.Bükreş'ten alınan Rumen yıldız Morutan ise 630 bin Euro alıyor.