Son Dakika | Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Fatih Terim toplantı yaptı!
Galatasaray Kulübü, Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal, Yusuf Günay ve Fatih Terim'in yeni sezon hazırlıkları için toplantı yaptığını duyurdu.
İşte Galatasaray'ın açıklaması;
Bugün saat 15.00’te Başkanımız Mustafa Cengiz başkanlığında 2. Başkanımız Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcılarımız Yusuf Günay, Kaan Kançal ve teknik direktörümüz Fatih Terim’in katılımıyla Türk Telekom Stadı’nda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda geride kalan sezonun değerlendirmesi ve yeni sezon hazırlıkları masaya yatırılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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