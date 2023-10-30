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Son Dakika: Galatasaray'da Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor!

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#Fernando Muslera#Galatasaray#Sözleşme
Son Dakika: Galatasarayda Musleranın sözleşmesi uzatılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 13:13

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera için kararını verdi. Sarı-kırmızılı ekibin 37 yaşındaki kalecisine yeni sözleşme teklif edeceği kaydedildi.

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Galatasaray'da 13. sezonunu tamamlayan Fernando Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Muslera ile sözleşme konusunu henüz görüşmediklerini, Muslera'nın kariyerinin sonunda Uruguay'da bazı planlarının olduğunu belirtmişti.

GALATASARAY KARARINI VERDİ

Fanatik'in haberine göre; sarı-kırmızılı yöneti​min 37 yaşındaki filebekçisi iile yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Uruguaylı kalecinin bu gelişme üzerine hiçbir kulüple görüşmediği ve Galatasaray'ı beklemeye başladığı kaydedildi.

475 MAÇA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı ekip ile 475 maça çıkan Muslera, bu karşılaşmalarda kalesinde 506 gol gördü. Uruguaylı kaleci 170 maçta kalesini gole kapattı.

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#Fernando Muslera#Galatasaray#Sözleşme

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