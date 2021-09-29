Son Dakika: Galatasaray'da Marsilya kadrosu resmen açıklandı!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Marsilya maçının kadrosunu duyurdu.
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Sacha Boey ve Barış Alper, Marsilya maçı kadrosuna alındı.
İŞTE GALATASARAY'IN MARSİLYA KADROSU
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Partick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.