Son Dakika | Galatasaray'da Mario Lemina için geri sayım!

Ali Naci Küçük - Spor Arena | Galatasaray geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Mario Lemina’yı bir kez daha kiralamak üzere... Gabonlu ön libero için geri sayıma geçen sarı kırmızılılar, Lemina ile anlaştı, hafta başına kadar da Southampton ile imzaları atıp İstanbul’da bulunan Lemina’nın çalışmalara katılması planlanıyor. Lemina da sosyal medyadan ‘Bugün günlerden G.Saray’ paylaşımı yaparak transfer ateşini yaktı.

DIAGNE’YE ALKIŞ

Geçtiğimiz sezon Club Brugge’a kiralanan ancak Belçika ekibinde uzun süre kadro dışı kalan Mbaye Diagne, yaptığı paylaşımları ile de çalışkanlığını ortaya koymaya başladı. Takımın saat 17.00’deki antrenmanı için tam 5 saat önce Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giden Diagne, sosyal medya hesabından da antrenman esnasında fotoğraf paylaşımı yaptı. Bu paylaşım taraftarlardan tam not aldı.

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