Son dakika: Galatasaray'da Marcao'nun cezası sonrası plan değişti! Luyindama kararı...

Bir ay Danimarkalı stoper Nelsson transferi için uğraşan Galatasaray, Kongolu stoperi Luyindama'yı satış listesine koymuştu. Belçika'dan gelen 2 milyon €'luk teklif kabul edilmemişti. Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in de isteğiyle sürpriz bir Luyindama atağı yaptı.

Sabah'ın haberine göre Boss (Patron) lakaplı Luyindama, Marcao'nun olayı sonrasında satış listesinden çıkarıldı. 27 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık imza atıldığı ve yıllık ücretinin de 1.2 milyon Euro'ya yükseltildiği öğrenildi. Nelsson transferi için bir ay uğraşan G.Saray'da Christian Luyindama satış listesine koyulmuştu. Antwerp'ten gelen 2 milyon Euro'luk teklif ise kabul edilmedi. Ancak Giresun'da Marcao'nun gördüğü kırmızı kart ve aldığı 8 maçlık ceza hem teknik direktör Fatih Terim'in hem de yönetimin planlarını değiştirdi.

Luyindama'yı Avrupa ve ligde 2 ay boyunca ilk 11'de kullanacak Terim, Kongolu stoperin kalmasına karar verdi. Yönetimin, Luyindama'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıl uzattığı öğrenildi. 1 milyon 50 bin Euro garanti paraya oynayan Luyindama'nın ücreti Marcao ile aynı seviyeye (1.2 milyon Euro) çıkarıldı. 27 yaşındaki oyuncu, en az iki ay takımdan uzak kalacak Marcao'nun yokluğunda savunmada Victor Nelsson'un partneri olacak.

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