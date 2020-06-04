Son Dakika | Galatasaray'da Marcao şoku!
Galatasaray, Marcao Teixeira’da ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE
Oyuncumuz Marcao Teixeira’nın dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur.
Sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
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