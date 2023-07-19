Son Dakika: Galatasaray'da Lucas Torreira'dan kafa karıştıran paylaşım!

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Adı uzun süredir Lazio ile anılan yıldız futbolcu Lucas Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile akılları karıştırdı.

Sabah'ta yer alan habere göre; havaalanından İtalya'ya gittiğine dair fotoğraf paylaşan Torreira, Lazio iddialarını güçlendirmiş oldu.

SARRI İLE ÇALIŞMAYI İSTİYOR...

İtalyan basınından Alredo Pedulla'nın haberine göre; Lazio, Galatasaray ile bir süredir görüşme sürdüyor ve Torreira; Sarri'yle çalışmayı çok istiyor.

Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur ise transfer için ilk baskı yapan isim olarak görev alıyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 34 maça çıkan Uruguaylı yıldız, 1 asistlik katkı sağladı. Ayrıca Transfermarkt verilerine göre Lucas Torreira'nın 15 milyon Euro'luk aktif piyasa değeri bulunuyor.

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