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Son Dakika: Galatasaray'da Leo Dubois için Süper Lig'den çifte talip!

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#Galatasaray#Leo Dubois#Transfer
Son Dakika: Galatasarayda Leo Dubois için Süper Ligden çifte talip
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 15:50

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor ve Başakşehir, Galatasaray'dan ayrılması an meselesi olan Leo Dubois'ya talip oldu.

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Galatasaray'da yabancı kontenjanında yer açmak için gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Leo Dubois için Trendyol Süper Lig ekiplerinden iki talip çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Pendispor ve Başakşehir, Galatasaray forması giyen Leo Dubois’e talip oldu. Fransız futbolcu için girişimlerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

MIDTJSO TRANSFERİ TAMAM

Pendikspor, Galatasaray’dan Fredrik Midtjsö ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Norveçli oyuncu, Galatasaray’da sağlık kontrolünden geçtiği için yeni ve geniş kapsamlı bir sağlık kontrolüne girmeyecek. Yarın direkt takıma katılacak.

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#Galatasaray#Leo Dubois#Transfer

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