Son Dakika | Galatasaray'da Lemina'nın ayrılığı Seri'nin önünü açtı!

Orta saha takviyesini hâlâ gerçekleştiremeyen Galatasaray'da Fatih Terim kiralık sözleşmeleri biten Mario Lemina-Jean Michael Seri ikilisinin takımda kalmasını istemişti.

Southampton ile masaya oturan Galatasaray, İngilizler 7 milyon Euro bonserviste ısrar edince Lemina defterini kapadı. Ancak Lemina sayesinde Seri için Galatasaray'ın önü açıldı. İşte detaylar...

LEMİNA G.SARAY'A VEDA ETTİ

Orta saha oyuncusu arayan Fulham'ın Lemina ile büyük ölçüde anlaştığı ortaya çıktı. İstanbul'dan ayrılıp İngiltere'ye dönen Gabonlu yıldız, sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti ve "Galatasaray'daki takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum" mesajını yazdı.

Lemina'yı kadrosuna katmaya hazırlanan Fulham'da oynamak istemeyen Seri için sarıkırmızılılar pazarlıklarını sürdürüyor.

AYRILAN BÜTÇE 3.5 MİLYON EURO

Fildişili orta saha oyuncusu, Fransa'dan gelen tekliflere rağmen tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Seri ile tekrar anlaşan sarı-kırmızılılar, Fulham'ı 1 yıl daha kiralama konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Geçen sezonki toplam maliyeti (1.5 milyon Euro kiralama bedeli+ 2.8 milyon Euro yıllık ücret) 4.3 milyon Euro'yu bulan Seri için bu kez 3.5 milyon Euro'luk bütçe ayrıldı. (Sabah)