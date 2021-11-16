Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu işlemi tamam!

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Galatasaray 'da sezon başında 'istenmeyen adam' ilan edilen ancak ayrılmayı kabul etmeyip Avrupa eleme maçlarında sergilediği performansla yeniden göze giren Sofiane Feghouli'nin kulüpteki geleceği, hocasının iki dudağının arasında. Milli ara öncesi tekrar form tutan Feghouli, performansıyla kafa karıştırdı. Yönetim içinde, ücretinde önemli ölçüde indirime gitmesi halinde Cezayirli yıldızın sezon sonu bitecek sözleşmesinin uzatılması görüşü ortaya çıktı.

Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Feghouli de menajerine "Bana kulüp arama. Son ana kadar Galatasaray'ı bekleyeceğim" dedi.

Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma tamam

Sabah'ın haberine göre; Taylan Antalyalı, Luyindama ve İsmail Çipe'nin sözleşmesini uzatan Galatasaray, iç transferde bir ismi daha bitiriyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu sezon gösterdiği performansla alkış toplayan Kerem Aktürkoğlu ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağladı. Lyon ve Wolfsburg kulüplerinin de istediği 23 yaşındaki kanat oyuncusu, kulübün teklifini kabul etti.

Başarılı oyuncu, Milli Takım dönüşünde G.Saray ile 2026 yılına kadar olan sözleşmeye imza atacak ve 900 bin TL olan maaşına, ciddi oranda zam yapılacak.