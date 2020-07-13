MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'da kayıp 18 milyon TL
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da kayıp 18 milyon TL
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 13.07.2020 - 09:02,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da kayıp 18 milyon TL

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray son 8 maçtaki kayıpları ile 18 milyon TL'yi kasasına koyamadı. Pandemi nedeniyle tüm kulüplerdeki gibi mali açıdan Galatasaray'da da sorunlar yaşanırken bu kayıplar da yönetimin elini kolunu bağladı...

Son 8 maçta sadece 4 puan toplayan sarı-kırmızılıların maddi kaybı da bir hayli fazla…

TFF'den puan primi olarak her galibiyet için yaklaşık 3 milyon TL kazanılırken Galatasaray son 8 maçtaki kayıpları ile 18 milyon TL'yi kasasına koyamadı.

Pandemi nedeniyle tüm kulüplerdeki gibi mali açıdan Galatasaray'da da sorunlar yaşanırken bu kayıplar da yönetimin elini kolunu bağladı...

KALE DÜŞTÜ! 6 MAÇTA 14 GOL

Kaptan Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında sarı-kırmızılıların kalesi de düştü…

Sezonu kapatan Uruguaylı file bekçisinin yokluğunda formayı devralan genç eldiven Okan Kocuk, 6. maçında 14. golü de dün ağlarında gördü. (Fanatik)

Son Dakika | Galatasarayda kayıp 18 milyon TL

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle