Son Dakika | Galatasaray'da kayıp 18 milyon TL

Son 8 maçta sadece 4 puan toplayan sarı-kırmızılıların maddi kaybı da bir hayli fazla…

TFF'den puan primi olarak her galibiyet için yaklaşık 3 milyon TL kazanılırken Galatasaray son 8 maçtaki kayıpları ile 18 milyon TL'yi kasasına koyamadı.

Pandemi nedeniyle tüm kulüplerdeki gibi mali açıdan Galatasaray'da da sorunlar yaşanırken bu kayıplar da yönetimin elini kolunu bağladı...

KALE DÜŞTÜ! 6 MAÇTA 14 GOL

Kaptan Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında sarı-kırmızılıların kalesi de düştü…

Sezonu kapatan Uruguaylı file bekçisinin yokluğunda formayı devralan genç eldiven Okan Kocuk, 6. maçında 14. golü de dün ağlarında gördü. (Fanatik)

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