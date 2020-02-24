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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da kadro dışı kalan Yuto Nagatomo'ya transfer teklifi
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Futbol
Haber Giriş: 24.02.2020 - 16:38,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Galatasaray'da kadro dışı kalan Yuto Nagatomo'ya transfer teklifi

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Son Dakika | Galatasaray'da kadro dışı kalan Yuto Nagatomo'ya transfer teklifi
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Galatasaray'da ikinci sezonun kadrosuna yazılmayan Yuto Nagatomo için Brezilya'dan transfer çağrısı geldi.

Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'da oynayan Kolombiyalı futbolcu Fredy Guarin, bir dönem Inter'de birlikte oynadığı Yuto Nagatomo'ya sosyal medya hesabından bir mesaj yolladı.

Guarin, Galatasaray'da kadro dışı kalan Japon sol beke ''Kardeşim gel ve en iyi taraftarların önünde bizimle oyna'' sözlerini kullandı.

Nagatomo, devre arası transfer döneminde kendisine takım bulamamış ve Galatasaray'da kalmıştı.

Yuto Nagatomo'nun Inter günlerini hatırlıyoruz...

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