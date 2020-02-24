Son Dakika | Galatasaray'da kadro dışı kalan Yuto Nagatomo'ya transfer teklifi

Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'da oynayan Kolombiyalı futbolcu Fredy Guarin, bir dönem Inter'de birlikte oynadığı Yuto Nagatomo'ya sosyal medya hesabından bir mesaj yolladı.

Guarin, Galatasaray'da kadro dışı kalan Japon sol beke ''Kardeşim gel ve en iyi taraftarların önünde bizimle oyna'' sözlerini kullandı.

Nagatomo, devre arası transfer döneminde kendisine takım bulamamış ve Galatasaray'da kalmıştı.

Yuto Nagatomo'nun Inter günlerini hatırlıyoruz...