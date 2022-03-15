Son dakika: Galatasaray'da Işıtan Gün İspanya basınına konuştu! Arda Turan, Fatih Terim, Domenec Torrent, Inaki Pena...

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Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün'ün Sport'tan Jordi Delgado'ya verdiği röportaj şu şekilde:

Camp Nou'daki ilk maç hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Bence Domenec Torrent Barcelona'yı çok iyi ve derinlemesine analiz etmişti. Takım çok organizeydi, oyun planına sadık kaldı. Böyle maçlarda asıl önemli olan plana uymaktır. Barcelona'nın gol atmadığı son maçın 17 maç önce Bayern Münih'e karşı olduğunu biliyorduk. Biz normalde beraberlik kutlamayı sevmeyiz, çünkü bu bizim DNA'mızda yok ama çok iyi sonuç oldu. Rövanşın daha zor olacağını düşünüyorum. Barcelona çok iyi oyunculara sahip müthiş bir takım. Napoli'deki rövanş maçlarını yeniden izledim. Deplasmanda çok iyi oynadılar. İlginç bir maç olacak. İstanbul'da güçlü bir atmosferimiz olacak, umarım turu geçen biz oluruz."

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Torrent'in bir Barcelona geçmişi var. Galatasaray tarihinde önemi büyük olan Fatih Terim'in yerine onu seçmenizdeki sebep neydi?

Torrent'in adı geçince başkanımıza bir sunum yaptım. Görüntülü olarak görüştüler, gelecek projemiz hakkında konuştular. Torrent deneyimli bir hoca. Guardiola ile de görüşüyoruz. Şu ana kadar iyi gidiyor. Galatasaray'da Fatih Terim'i değiştirmek zor. Büyük bir miras bıraktı, kulüp için de tarihsel olarak çok önemli bir figür. Torrent şu ana kadar baskıyı güzel idare ediyor. Çok çalışıyor, pozitif, saha dışı konularla enerjisini boşa harcamıyor. Yavaş yavaş taraftarların ve oyuncuların da takdirini kazanıyor. Bu Torrent için iyi bir adım ve kendisi de bunu biliyor. Yalnız değil, Barcelona'dan yardımcılarıyla geldi. Biz onunla mutluyuz"

Guardiola Barcelona'da çok önemli bir isim. Torrent ile Barcelona'da başardıklarına benzer bir şeyi taklit etmeyi düşündünüz mü?

"Uzun süredir yakın oldukları için Pep ile de konuşup fikirlerini, bu konu hakkında neler düşündüğünü öğrenmek istedik. Ama bunun Barcelona ile bir bağlantısı yok. Birkaç gün önce Laporta ile de konuştuk. Barcelona çok özel bir kulüp ama bizim tarihimiz 15. yüzyıla kadar uzanıyor ve biz kendi coğrafyamızda bir kulüpten daha fazlasıyız. Bu yönden benzer olduğumuzu düşünüyorum. İki kulübün tarihleri boyunca benzer çok noktası var. Domenec'te karar vermemizi sağlayan şeyler detaylara çok önem vermesi ve odaklanmış olmasıydı. Bunlar bizim için önemliydi."

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Pep ile konuşmalarınızda size neler söyledi?

"Guardiola ile başkanımız görüştü. Domenec hakkında olumlu şeyler anlattı. Kararımızın gerçekten doğru olduğuna dair güvence veren bir konuşma oldu. Bu kararın büyük destekçisiydi"

İlk maçın en önemli iki oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ve şu an Barcelona'nın oyuncusu olan ve Galatasaray'da kiralık oynayan Pena idi. Barcelona'dan biriyle Pena hakkında konuştunuz mu?

"Barselona'dan ayrılırken gazetelerde onunla ilgili tüm haberleri gördüm, maçın adamıydı. Kaleci konusunda sıkıntı yaşıyordu ve Domenec bize onu önerdi. Muslera sakatlanmıştı ve ikinci bir kaleciye ihtiyacımız vardı. İsim önerdiğinde Barcelona ile temasa geçtik ve anlaştık. Bence çok gelecek vadeden bir kaleci.

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Görünüşe göre Pena gelecek sezon ikinci kaleci olarak Barcelona'ya dönecek. Galatasaray olarak onunla ilgili planınız nedir?

"Şimdilik sadece sezon sonuna kadar oyuncumuz. Bence onun için iyi bir karar oldu çünkü en üst seviyede oynuyor. Xavi yeni sezonda onu ikinci kaleci olarak gördüğünü söyledi. Doğal bir durum. Pena çok iyi kaleci, bizim başka bir harika kalecimiz daha var. Muslera'nın iki yılda daha sözleşmesi ver ve 9 yıldır bizimle. Bence Pena, Barcelona'ya geri dönecek. Bu gayet normal bir durum olur.

Çoğu kişi Pena'yı sadece Galatasaray forması giyerken gördü. Muslera'ya güvenmeye devam ediyor musunuz?

"Muslera zor bir sakatlık geçirdi ve şu anda A Takım ile çalışıyor. Harika bir kariyeri var. Kaleci antrenörümüz yaklaşık 20 yıl Barcelona'da çalıştı ve Inaki'yi tanıyor. Bize Pena'nın yüzde 100 çok iyi bir kaleci olacağını söylüyor."

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Laporta ile görüşmenizde özel bir detay var mı?

"Teknik konulara değinmek bizim işimiz değil, sadece biraz sohbet ettik. Barcelona için biraz hayal kırıklığı oldu çünkü favori onlardı. Ben Barça'yı uzun süredir takip ediyorum. İki takımın seviyesi, bütçesi, oyuncuları çok farklı. Biz umutluyuz ama aynı zamanda da gerçekçiyiz.

Şu anda Galatasaray'da forma giyen bir diğer eski Barcelona oyuncusu da Arda Turan. Ama Camp Nou'ya getirilmedi. Sakatlığı mı var? Yakında takıma geri dönecek mi?

"Arda Turan şu anda A takımla antrenman yapıyor ama Camp Nou'da olmaması teknik bir karardı. Neden Barcelona'da takımla olmadığını ben bilmiyorum. Sözleşmesi bu yaz bitiyor. İyi olursa ve Torrent karar verirse oynayacaktır. Bazı maçlarda 90 dakika olmasa da oynadı. Şu anda oynamaması bildiğim kadarıyla teknik bir karar"

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Arda'nın sözleşmesini yenilemek için bir görüşmeniz var mı?

"Arda bizim altyapımızdan gelen bir oyuncu ve kulüple olan ilişkisi sözleşmenin önüne geçiyor. Buna başkan karar verir."