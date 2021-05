Son Dakika: Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adaylığını açıkladı!

Galatasaray Kulübü’nde başkanlığa aday olan 5. isim İbrahim Özdemir oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nde Devlet ve Ulaştırma Bakanlığı, üç dönem de İstanbul Milletvekilliği yapan Yüksek Mimar İbrahim Özdemir Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na aday olduğunu resmen açıkladı.

Daha önce Spor Arena'ya konuşan Özdemir, "Galatasaray’a güzel hizmetler vereceğimize inanıyorum. Galatasaray’ın geleceği adına çıkardığımız reçeteler, çözüm formülleri ve projelerimizle göreve talibiz" ifadelerini kullanmıştı.





İbrahim Özdemir, Mecidiyeköy'de bulunan ofisinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özdemir, "Bugün başkan adaylığımızı resmen açıklıyoruz. Çıktığımız yolda muvaffak olacağımıza inanıyorum. Uzun yıllar siyasetin içinde yaşadık. 3 dönem İstanbul'dan milletvekili oldum, devlet ve ulaştırma bakanlıkları yaptım. İşi o tarafını uzun yıllar tecrübe etme imkanım oldu" dedi.



"ÇÖZÜM ÜRETEBİLECEK BİR KADRO İLE GELİYORUZ"



"Çok sevdiğimiz, çocukluğumuzdan beri sevdiğimiz Galatasaray'a hizmetimiz dokunabilir mi diye yola çıkıyoruz" diye sözlerini sürdüren İbrahim Özdemir, şunları kaydetti:



"Sanılmasın ki bu kısa bir çalışmanın sonucu. Aşağı yukarı 3-4 senedir bu hazırlığı yapıyoruz. Galatasaray'ın problemlerini, çıkmazlarınızı zaman zaman masaya yatırarak bunların çözüm yollarını, nasıl başarılı olabileceğimizi titizlikle önümüze koyarak, plan ve projelerimizi hazırlayıp adaylığımızı gündeme getirdik. Önümüzü görmeliyiz ki Galatasaray'a faydalı olabilelim. İyi bir çalışma kadrosu oluşturduk. Gelir gelmez inşallah genel kurul bu görevi bize verirse olaylara el koyabilecek ve çözüm üretebilecek bir kadro ile geliyoruz. Galatasaray bildiğiniz gibi kurumsal bir kulüp. 540 yıllık bir geçmişi var. İmparatorlukları ve devirleri içine almış."



"GALATASARAYIN KISIR DÖNGÜLERLE GEÇİRECEK VAKTİ OLMAMALI"



Kulüpte barış sağlamak istediklerini vurgulayan İbrahim Özdemir, şöyle konuştu:



"Bildiğiniz gibi birçok konuda, özellikle son 5 seneyi göz önüne alırsak, büyük sıkıntıları oldu. Üzüldüğümüz, olmaması gereken, camiaya yakışmayacak, bizi yoran sıkıntılar. Biz bu barışı Galatasaray'da yeniden oluşturmanın gayreti içinde olacağız. Bu, Galatasaray'a yakışan bir tablo değil. Galatasaray'ın kısır döngülerle geçirecek vakti olmamalı. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük markası. Popüler oluşu dolayısıyla futbol önde olmakla beraber, bir spor kulübü her şeyden önce. Galatasaray'ın geçmiş yıllarda kurucu olduğu birçok branş son zamanlarda büyük sıkıntılar yaşıyor. Bunları biliyoruz. Bunların içinde basketbol, voleybol, kürek, yüzme, atletizm var. Bu kurumları rehabilite etmek durumunda Galatasaray. Amatör şubelerden vazgeçmeyiz. Bu arada tabii ki bizim de en büyük hasletimiz futbol şubemiz. Yurt dışında dünyanın her tarında en fazla taraftarı olan kulübüz. Türkiye'nin en çok taraftarı olan kulübüz. Bu büyüklüğe yakışır tavrı almak, camiadaki kırgınlıkları kenara bırakmak zorundayız. Yönetimimizin ve kurullarımızın tamamı gerçekten Galatasaray'ın problemlerini çözüm olabilecek kapasitede. Galatasaray'ın layık olduğu yeri almasını sağlayacağız. Hedefimiz budur."



"EKİBİM ÇOK TİTİZ"



Özdemir, seçim listesi konusunda ise "Liste konusunu zamana bırakayım. Ekibim çok titiz. Bu seçimin şartları, pandemi dolayısıyla mümkün görünmüyordu. Son bir çalışma yaparak, sıkıntıları giderme açısından böyle bir tarihi hedeflemiştim. Sebep sadece budur. Gördük ki bunu yapan arkadaşlar da biraz aceleci hareket ettiler. Bazı arkadaşlar epey zamandır çalışıyorlar. Biz bu hedefi başından böyle koymuştuk. Türkiye'nin şartları normal olsaydı, pandemi olmasaydı, normal koşullarda seçime gidilseydi biz de vaktinde listelerimizi verip, seçime girecektik" dedi.



"FATİH TERİM'İN SEÇİM MALZEMESİ YAPILMASINA KARŞIYIM"



Teknik direktör Fatih Terim ile ilgili tartışmalara da değinen İbrahim Özdemir, "Mevcut adaylar içinde Fatih Terimi benden eski tanıyan yoktur. Ağabey-kardeş ilişkimiz olmuştur. Geçen zaman içinde Fatih hocanın da yorgunlukları, kırılmışları olmuştur. Fatih Terimin seçim malzemesi yapılmasına karşıyım. Fatih Terimin üzerinden oy devşirmek gibi bir düşünceyle hareket edilmesi hocaya da zarar veriyor. Hocanın da bundan memnun olduğunu zannetmiyorum. Arkadaşların tercihidir. Bu, biz Fatih hocadan uzağız demek değildir. Bizim öncelikli görevimiz; hocayı stres, sıkıntı, daha fazla yormadan ona destek olmamız lazım diye düşünüyoruz. Seçim kazanılırsa hoca ile oturup konuşacağız. Dolayısıyla mutlaka geçmiş yıllardan bugüne kadar gelen büyük tecrübesinden istifade edeceğiz. Benim kendi düşüncem; Fatih hocanın bu süreçten uzak tutularak, onun üstünden oy devşirilmesinin yanlış olduğu. Onun tavsiyesi doğrultusunda bütçe çerçevesinde yakışan transferleri yapacağız. Mali şartlar dolayısıyla artık bol 0lı dolarlı eurolu transfer dönemi geçmiştir. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Herkesin hocanın üstünden elini çekmesi lazım" ifadelerini kullandı.



PROJELERİNİ ANLATTI



Projelerini de anlatan İbrahim Özdemir, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Projeler bizim haberden olduğumuz konular. Bizim önceliğimiz Galatasaray Adası olacak. O halini gördükçe yüreğim sızlıyor. Orayı Galatasaray'a haslet haline getirip, bir kısmından istifade edebilecekleri bir eser ortaya çıkartmak istiyoruz. Başaracağımız inanıyoruz. Kemerburgaz projesi var. Florya'yı taşıyıp, orayı gelir kaynağı yaratmak da ana fikirlerimizden bir tanesi.



2 senedir mali kurulumuzu çeşitli sebeplerle yapamadık. Yeteri kadar hakim değiliz. Seçilirsek, elbette ilk işimiz bu konulara bakmak. Bu konuları Galatasaray lehine çözümünü sağlamak zorundayız. O konulara şimdi vakıf değiliz. Bu konuların tamamı, şeffaf şekilde camiaya anlatılacak. Tüm görüşler camiayla paylaşılacak. Kararlar verilecekse camianın bilgisi dahilinde olacak.



Galatasaray koltuğuna seçilerek oturmuş hiçbir başkan hakkında kötü bir şey söylemem. Hizmet etmiş bütün başkanlara teşekkür ediyorum. Mustafa Cengiz başkan dönemi talihsiz bir dönem oldu. Uzun süre camiadan kopuk bir şekilde yaşamak zorunda kaldı. Hem biz onlardan mahrum kaldık. Biz camia olarak, iyi bir şey yaptığında hayattayken teşekkür etmek lazım. Bizim toplumsal hafızamızda öldükten sonra gelen bir şey. Bu dönem içinde Mustafa Cengiz'in hizmetleri olmuştur. Önemli bir rahatsızlık geçirdi. Bu tür polemiklere keşke girmeseydi. Benim bildiğim, özellikle hocayı getireceğim diye kendi ifade etti. Seçime gidilirken Dursun Özbek takımın başına geçirdi. İradesinin Terimden yana olduğunu biliyoruz. Uzun süre uyum içinde süre geçirdiler. Sonuna doğru ne olduysa, bir sıkıntı oldu her ikisi arasında. Bunu, Galatasaray'ın örf, adet ve gelenekleri göre kamuoyu önünde değil, kendi aralarında konuşmaları daha şık olurdu. Bu, bizi camia olarak biraz yaralamıştır."