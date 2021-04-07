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Son Dakika: Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun acı günü! Annesini kaybetti...
Galatasaray, Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru’nun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru’nun hayatını kaybettiğini açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Futbolcumuz Henry Onyekuru’nun değerli annesi Jessy Onyekuru’nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz."