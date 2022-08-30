Son Dakika: Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu!

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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu.

Fanatik'in haberine göre; Halil Dervişoğlu, 1 yıllığına Burnley'e kiralık olarak transfer oldu. Transferde herhangi bir opsiyon bulunmuyor.

KİRALAMA BEDELİ 850 BİN EURO

Öte yandan Ajansspor, Halil Dervişoğlu'nun kiralama bedelinin 850 bin Euro olduğunu öne sürdü.

Milli golcünün adı Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş , Trabzonspor ve Championship'te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile de anılıyordu.

5 GOL 1 ASİST

3 milyon euro piyasa değeri olan milli futbolcu Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 34 maçta 5 gol ve 1 asiste imza attı.