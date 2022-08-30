Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Halil Dervişoğlu
Son Dakika: Galatasarayda Halil Dervişoğlunun yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 15:24

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Halil Dervişoğlu, Championship ekiplerinden Burnley'e kiralandı.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu.

Fanatik'in haberine göre; Halil Dervişoğlu, 1 yıllığına Burnley'e kiralık olarak transfer oldu. Transferde herhangi bir opsiyon bulunmuyor.

KİRALAMA BEDELİ 850 BİN EURO

Öte yandan Ajansspor, Halil Dervişoğlu'nun kiralama bedelinin 850 bin Euro olduğunu öne sürdü.

Milli golcünün adı Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş , Trabzonspor ve Championship'te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile de anılıyordu.

5 GOL 1 ASİST

3 milyon euro piyasa değeri olan milli futbolcu Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 34 maçta 5 gol ve 1 asiste imza attı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Halil Dervişoğlu

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hayatım sosyal medya hesabımdaki gibi değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hayatım sosyal medya hesabımdaki gibi değil?

#Ördek Sendromu
İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek

İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek?

#Artemis 1
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı İstanbul dahil 9 kent alarmda

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 9 kent alarmda

#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hayatım sosyal medya hesabımdaki gibi değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hayatım sosyal medya hesabımdaki gibi değil?

#Ördek Sendromu
İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek

İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek?

#Artemis 1
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı İstanbul dahil 9 kent alarmda

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 9 kent alarmda

#Meteoroloji