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Son dakika: Galatasaray'da Halil Dervişoğlu planı! Transferde öncelik...

#Galatasaray#Halil Dervişoğlu#Transfer
Son dakika: Galatasarayda Halil Dervişoğlu planı Transferde öncelik...

Yaz transfer döneminde hem Fenerbahçe'nin de istediği ancak Galatasaray'ı tercih eden Halil Dervişoğlu, Fatih Terim'in birinci tercihi oldu. Başarılı oyuncu Galatasaray'daki performansından sonra milli takıma yükseldi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maçta bir gol atıp bir de asist yapan Halil için sezon sonu planları da şimdiden yapıldı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Halil Dervişoğlu'na başka bir takım talip olursa bunu Galatasaray'a bildirmek zorunda. Galatasaray da yapılan teklifin 1 milyon Euro düşüğüne Halil Dervişoğlu'nu satın alabilecek. 22 yaşındaki milli forvet Türk futbolununun gelecek adına önemli golcüleri arasında gösteriliyor.

Sabah'ın haberine göre Halil Dervişoğlu'nu Brentford'dan 1 milyon Euro'ya kiralayan Galatasaray sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramasa da öncelik sözü aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in takımda kalmasını istediği Halil'in ön satın alma hakkına sahip. Brentford sezon sonunda Halil Dervişoğlu için gelecek olası teklifleri değerlendirebilir. Ancak İngilizler Halil'i satmaya karar verirse, değerlendireceği yazılı teklifi Galatasaray'a bildirmek zorunda.

Sarı-kırmızılılar, da diğer kulübün önerdiği rakamın 1 milyon Euro altını ödemeyi kabul ederse 22 yaşındaki milli forveti kadrosuna katacak.

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#Galatasaray#Halil Dervişoğlu#Transfer