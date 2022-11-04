Son Dakika: Galatasaray'da Halil Akbunar için geri sayım! Anlaşma tamam...

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Yerli rotasyonunun güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray, Westerlo forması giyen Halil Akbunar'la büyük ölçüde anlaştı.

Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-ırmızılı yönetim, Westerlo forması giyen 28 yaşındaki futbolcu Halil Akbunar'la prensip anlaşmasına vardı. Tarafların kontrat detaylarını masaya yatırdığı ve transfer için artık gün saydıkları öğrenildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor!

Belçika ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Halil'in, bonservis bedeli olmaksızın ara transferde Cim Bom'a imza atmaya hazırlandığı belirtiliyor. Bu transferin gerçekleşmesindeki en büyük etkenlerden biri de, Halil Akbunar'ın Belçika'da bir türlü oturum izni alamamış olması.