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Futbol
Haber Giriş: 22.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son dakika | Galatasaray'da Florya Mayıs'a kadar kapalı

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Son dakika | Galatasaray'da Florya Mayıs'a kadar kapalı
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Beşiktaş çalışmalara başladı, peki Galatasaray ne yapacak?

Ezeli rakipleri start vermesine karşın tedbiri elden bırakmayan sarı kırmızılılar ligin geri kalanı ile ilgili belirlenecek tarihe göre rotayı çizecek.

Beşiktaş’ın antrenmanlara başlaması sonrası gözler diğer takımlara çevrilirken Galatasaray tedbiri elden bırakmıyor. Ligin geri kalanı ile alakalı belirlenecek tarihe göre planlamasını yapacak olan sarı kırmızılılar, mayısa kadar Florya’da çalışma yapmayacak. Haziranın 2. haftasında sezonun başlayacağı iddia edilirken bu tarih resmileşir ve tebliğ edilirse Galatasaray, Florya’da çalışmalarına 1 ay öncesinde yani mayısın 1. haftasından sonra başlayacak.

CENGiZ CANLI YAYINDA

Bu arada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bugün saat 14.30’da gündeme dair açıklama yapacak. Açıklamalar GSTV, //galatasaray.com ve kulübün YouTube kanalından izlenebilecek.

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