Son Dakika: Galatasaray'da flaş Tete gelişmesi! Hukukçular devrede...

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Fenerbahçe’nin uzun süre kadrosuna katmaya çalıştığı, ancak Galatasaray’ın son anda araya girerek el sıkıştığı Brezilyalı futbolcu Tete, Sarı Kırmızılı kulüple 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEDİ

Savaş nedeniyle Shakhtar Donetsk ile 31 Aralık’ta bitecek olan sözleşmesini fesheden Tete için bonservis bedeli ödenmedi. Galatasaray Yönetimi, 3.1 milyon Euro imza ücreti ve 2.8 milyon Euro’luk yıllık ücret karşılığında transferi tamamlamayı başardı.

SHAKHTAR FIFA'YA GİTTİ

Özellikle Erden Timur’un bizzat yaptığı girişimler, Galatasaray’ın bu transfer operasyonunu sorunsuz tamamlamasında büyük rol oynarken Shakhtar Donetsk'in FIFA'ya yaptığı şikayet Sarı Kırmızılı camiada şoke etkisi yarattı. Ukrayna kulübü, Brezilyalı kanat oyuncusunun 2023 sonuna kadar sözleşmesi olduğu için feshi tek taraflı olarak yapmaya hakkı olmadığını savunuyor.

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GALATASARAY BİR SORUN GÖRMEDİ

Galatasaray Kulübü ise savaşın patlak verdiği sırada Ukrayna kulüpleriyle sözleşmesi olan yabancı oyuncuların bu sözleşmeleri tek taraflı olarak askıya alıp başka kulüplere gidebileceğine dair bilinen FIFA kuralına güvenerek transferi yaptığını aktarıyor.

UKRAYNALILAR YAPTIRIM İSTİYOR!

Shakhtar'ın Tete'nin savaş sırasında Ukrayna'ya döndüğünü ve FIFA kuralının artık kendisi için geçerli olmadığı konusunda ısrarcı olduğunu, Cimbom'un ve Brezilyalı yıldızın yaptırımla karşı karşıya kalmasının uygulanmasını istediği belirtiliyor.

UZLAŞMA YOLU ARANIYOR

Fanatik'te yer alan haberde; Galatasaray'ın Shakhtar Donetsk’ten bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Tete konusunda bir sorun yaşayabileceği ileri sürüldü. İddiaya göre Ukrayna kulübünün, haksız fesih sebebiyle FIFA’ya yaptığı şikayetin ardından taraflar uzlaşma için bir orta yol aramaya başladı.

SHAKHTAR ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKEBİLİR

Son olarak cüzi bir bonservis bedeli karşılığında, Shakhtar’ın şikayetini geri çekme durumunun olduğu belirtiliyor. Galatasaray Yönetimi ve hukukçular çözüm yolu üzerinde görüşmeleri ve araştırmayı sürdürüyor.