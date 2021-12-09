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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim UEFA'ya konuştu! 'UEFA Avrupa Ligi'ni yeniden kazanmak...'

#Galatasaray#Fatih Terim#Lazio
Son dakika: Galatasarayda Fatih Terim UEFAya konuştu UEFA Avrupa Ligini yeniden kazanmak...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Lazio maçı öncesinde UEFA'nın Almanca Twitter hesabına bir demeç verdi. 2000 yılında Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kazanan Terim, bu başarıyı yeniden elde etme ihtimalini değerlendirdi.

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Fatih Terim'in UEFA'ya verdiği demeç şu şekilde:

Kim kazanmak istemez, bir daha bir daha... Herkes kazanmak ister. Hayatında kaybetmeyi kolay karşılayamayan bir hocayım, bir insanım, tabii ki isterim ama gerçeklerden de hiçbir zaman sapmam. Olabilecek şeyleri söylerim. İlk 16'ya kalmamız halinde, oradan sonra 8-4 nasıl oluyor buralardaki tecrübemizin biraz avantaj olacağını düşünüyorum. Hayal edeceksiniz ki olması için çok uğraşasınız.

 

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#Galatasaray#Fatih Terim#Lazio

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