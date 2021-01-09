Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim maç sonu açıkladı! İrfan Can Kahveci, Visca ve Onyekuru...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları;
Oyuncularımı hem ilk 11'i, sonradan girenleri canı gönülden kutluyorum. Çok iyi oynadılar. TV başında seyreden tüm futbolseverler, bu futbolu özleyen Galatasaraylıların da bir nebze keyfi yerine gelmiştir.
Yönetimimizin elinden geleceğini yapacağına inanıyorum. Hatta elinden gelenin fazlasını yapmasını istiyorum.
İRFAN CAN, ONYEKURU VE MUHAMMET'İ İSTİYORUZ
Evet, İrfan Can'ı, Onyekuru'yu, Muhammet'i istiyoruz. Biz İrfan Can'ı istiyoruz, İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz.
VISCA AÇIKLAMASI
Göksel başkanla oturup konuşurlarsa sevinirim, Visca da dahil olmak üzere farklı bir takım yapmak istiyorum
DAHA CİDDİ ŞEYLER YAPMALIYIZ
Resmi görüşmeler olur. Konuşulur. Olur olmaz. Daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız.
BAŞKA BİR TAKIM İSTİYORUM
Belki de hafta içinde Galatasaraylıları bilgilendirme adına beyaz gömlek giyebiliriz. Doğru bilgi alsınlar diye. Onyekuru'dan İrfan Can'a kadar hatta ben buradan söyleyeyim, Visca da dahil başka bir takım istiyorum. İmkan var da istemiyorum diye bir şey yok
TEK ATILAN OYUNCU SERI
Kaybedince değil sadece, bazı şeyleri şimdi 6-0 kazanınca da söyleyelim. Bileğe basılıp tek atılan oyuncu Seri
AYNI POZİSYONDA MUSLERA'NIN AYAĞI KIRILDI
Taylan'a yapılanları Halil Umut Meler hiç olmasaydı VAR'a çağırsaydı. Aynı pozisyonda Muslera'nın ayağı kırıldı. Arda'ya yapılan kafa darbesi masum değil. Halil Hoca, ne biz ne yöneticimiz bir şey söylemiyoruz
Rahatsız olmuyoruz, anlamadık değil ki. 1 saniye sonra bizim analistlerimiz içeride özel hazırlanıyor önümüze koyuyorlar. İnsan bir çağırır, o kafa darbesi masum mu değil mi. Rica ediyorum biraz daha hassas olsunlar
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