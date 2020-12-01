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Haber Giriş: 01.12.2020 - 09:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Falcao'nun sakatlığı sürüyor! Hatayspor maçında...

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Galatasaray'da sakatlığı süren Radamel Falcao'nun Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyeceği belirtildi.

Galatasaray'da Radamel Falcao sıkıntısı sürüyor. Sarı-Kırmızılı takımda en çok kazanan futbolculardan olan Kolombiyalı yıldız golcünün sakatlığı beklenenden uzun sürdü.

Tecrübeli golcünün Hatayspor ile oynanacak Süper Lig maçına yetişmesinin de oldukça zor olduğu bildirildi.

Fatih Terim golcü oyuncunun durumuyla ilgili sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde. (Takvim)

 

Son Dakika | Galatasarayda Falcaonun sakatlığı sürüyor Hatayspor maçında...

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