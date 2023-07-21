Son dakika: Galatasaray'da Erden Timur'dan Mauro Icardi itirafı ve transfer açıklaması!

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Galatasaray, stadyum isim sponsorluğu için imza töreni düzenledi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur imza töreninde açıklamalarda bulundu.

SABITZER VE FRED İDDİALARINA YANIT

Erden Timur, Marcel Sabitzer ve Fred'in transfer listelerinde olduğunu doğrularken henüz bir girişimde bulunmadıklarını söyledi.

Bu iki isimle ilgili sorulan soruya yanıt veren Timur, "Marcel Sabitzer ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Oyuncularla ilgili bir şey demem doğru olmuyor. Bu aleyhimize oluyor. İki oyuncu listede var ama girişimimiz olmadı." dedi.

TARAFTARA MÜJDE

transfer beklentisinde olan taraflara da müjde veren Erden Timur, "Bugün yarın bitmesini beklediğimiz transfer var. Şu an gelecek oyuncular ilk turda oynayacak durumda değil." şeklinde konuştu.

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ICARDI AÇIKLAMASI

Wanda Nara'nın sağlık durumu sebebiyle Türkiye'ye geliş tarihindeki belirsizlik devam eden Icardi için de yeni bir açıklama yapan Erden Timur, "Planımızdaki yegane değişiklik, zorunluluktan ötürü Icardi oldu. Mauro Icardi transferi için uçağı bile göndermiştik. Sağlık konusu olmasaydı, ne zaman geleceği belliydi. 10-15 günlük bir gecikme olacak. Bu da Icardi açısından haklı bir gerekçe. Bu yüzden gecikecek." ifadelerini kullandı.

GECE PAYLAŞIMLARI HEYECANLANDIRMIŞTI

Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara'nın, dün gece Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırmıştı.

Nara'nın paylaşımlarında çocuklarıyla oyun oynayan Icardi'nin Galatasaray tişörtü giymesi dikkat çekti.