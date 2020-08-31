Son Dakika | Galatasaray'da Emre Akbaba'nın dönüş tarihi belli oldu!
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba'nın takıma döneceği tarih belli oldu.
24 Temmuz'da oynanan Antalyaspor maçında sağ arka adalesinden sakatlanan Emre Akbaba'nın takıma katılmasına 3 hafta kaldı. Emre Akbaba Eylül ayının son haftasında takıma dönecek.
Emre Akbaba, Süper Lig'in ilk iki haftasında forma giyemeyecek. Galatasaray 3. haftada evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
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