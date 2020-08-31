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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Emre Akbaba'nın dönüş tarihi belli oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 31.08.2020 - 17:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Emre Akbaba'nın dönüş tarihi belli oldu!

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Son Dakika | Galatasaray'da Emre Akbaba'nın dönüş tarihi belli oldu!
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Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba'nın takıma döneceği tarih belli oldu.

24 Temmuz'da oynanan Antalyaspor maçında sağ arka adalesinden sakatlanan Emre Akbaba'nın takıma katılmasına 3 hafta kaldı. Emre Akbaba Eylül ayının son haftasında takıma dönecek.

Emre Akbaba, Süper Lig'in ilk iki haftasında forma giyemeyecek. Galatasaray 3. haftada evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

 

Son Dakika | Galatasarayda Emre Akbabanın dönüş tarihi belli oldu

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