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Haber Giriş: 23.10.2020 - 13:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Emre Akbaba'nın dikkat çeken fotoğrafı! Dizleri...

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Son Dakika | Galatasaray'da Emre Akbaba'nın dikkat çeken fotoğrafı! Dizleri...
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Galatasaray'da sakatlığının ardından sahalara geri dönen Emre Akbaba'nın fotoğrafında bir ayrıntı dikkat çekti.

Galatasaray'da Emre Akbaba, uzun süreli sakatlığının ardından eski performansına dönmek için çalışmalarını sürdürürken bir ayrıntı gözden kaçmadı.

Sakatlıklardan başını kaldıramayan Emre Akbaba'nın dünkü antrenmandaki görüntüsü çok konuşuldu. Sakatlıklar sonrası geçirdiği ameliyatlar sonrası milli futbolcunun dizlerinin aldığı son hal çok konuşuldu.

Son Dakika | Galatasarayda Emre Akbabanın dikkat çeken fotoğrafı Dizleri...

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