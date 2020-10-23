Son Dakika | Galatasaray'da Emre Akbaba'nın dikkat çeken fotoğrafı! Dizleri...

Galatasaray'da Emre Akbaba, uzun süreli sakatlığının ardından eski performansına dönmek için çalışmalarını sürdürürken bir ayrıntı gözden kaçmadı.

Sakatlıklardan başını kaldıramayan Emre Akbaba'nın dünkü antrenmandaki görüntüsü çok konuşuldu. Sakatlıklar sonrası geçirdiği ameliyatlar sonrası milli futbolcunun dizlerinin aldığı son hal çok konuşuldu.

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