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Son dakika: Galatasaray'da Efe Güven dönemi sona erdi

#Galatasaray#Efe Güven#Galatasaray Kadın Basketbol Takımı
Son dakika: Galatasarayda Efe Güven dönemi sona erdi

Galatasaray, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada; "Kulübümüz altyapısında çok genç yaşta başladığı antrenörlük kariyerine 2018’den beri Kadın Basketbol A Takımımızın Başantrenörü olarak devam eden Efe Güven ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Galatasaray camiasında kazandığı kültür ve değerler ışığında yoluna devam edeceğine inandığımız Efe Güven’e bundan sonraki antrenörlük kariyerinde başarılar diliyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Efe Güven kimdir?

31 Ocak 1985 İstanbul doğumlu Efe Güven, sarı kırmızılı camianın içine ilk olarak 2006 yılında girdi. Yıldız kız ve genç kız takımlarının asistan antrenörü olarak başladığı koçluk kariyerinde ilk olarak 2011 yılında yıldız takım antrenörlüğüne yükselen Efe Güven, 2014 yılında yıldız takımı ile Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. 2015 yılında Ümit Milli Takım ’da asistan antrenörlük görevine getirildi. 2016 yılında genç takmıyla Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Aynı yıl Galatasaray A Kadın Basketbol Takımının yardımcı koçluğuna getirildi.

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2017-18 sezonunda A takım yardımcı antrenörü olarak EuroCup Women şampiyonluğu yaşarken başantrenörlüğünü yaptığı Galatasaray Gelişim takımı Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu ve TKBL’ye çıktı. Görev aldığı altyapı yaş gruplarında birçok genç Türk oyuncuyu basketbola kazandıran Efe Güven, A takım seviyesinde çalışacağı genç oyuncularımızın gelişimini de her seviyede takip etmiş bir isim olarak dikkat çekti.

Efe Güven, 2018 yılında Galatasaray KAdın Basketbol Takımının başına geçti. 4 yıllık görev süresinin ardından Sarı-kırmızılı camiadan ayrıldı.

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#Galatasaray#Efe Güven#Galatasaray Kadın Basketbol Takımı

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