Son dakika: Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi ertelendi!

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan ‘Kısmi Kapanma’ genelgesinde yer alan 6. madde uyarınca;

29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan ‘Divan Kurulu Başkanlığı Seçimi’, geniş katılımlı genel kurul niteliği taşıdığından, ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Aynı sebeple, seçim takvimi ile duyurmuş olduğumuz 17 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan ‘Divan Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı’ da ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Divan Kurulu Başkanlığı Seçim tarihi bilahare açıklanacaktır.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü

Divan Kurulu Başkanlığı

Not: T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 14 Nisan 2021 tarihli genelgesi:

6. 17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyecektir.

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