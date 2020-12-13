Son Dakika | Galatasaray'da devre arası yeni transfer Ozornwafor!

Taylan Antalyalı'dan sonra Oğulcan Çağlayan'ı ilk 11 oyuncusu yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezonun ikinci yarısında yeni bir ismi daha kadroya kazandıracak. Sezon başından beri A takımla idmanlara çıkan Valentine Ozornwafor'un gelişimi Florya'da dikkat çekti.

Mbaye Diagne ve Ryan Babel'e karşı oynadığı çift kale maçlarda performansı beğenilen ve arkadaşlarına uyum sağlayan 1999 doğumlu Nijeryalı stoper tekrar kadroya dahil edilecek. Ozornwafor'un gelişiyle Jesse Sekidika'ya yol göründü. Teknik direktör Fatih Terim, "Fizik olarak sonunda istediğim seviyeye geldi" dediği Sekidika'nın düzenli forma giyebilmesi adına Süper Lig'de başka bir takıma kiralanmasına sıcak bakıyor.

FALCAO'NUN DÖNÜŞÜ UZADI

G.SARAY'A geldiği günden beri 26 maçta sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Radamel Falcao, 40 günlük tedavinin ardından saha çalışmalarına başladı. "Ağrı hissetmeden oynamak istiyorum" diyen Falcao, risk almıyor ve bu yüzden takıma dönüş süreci uzadı. Fatih Terim de oyun planlarını Kolombiyalı golcüyle göre yapmıyor. Son 3 maçta 5 gol atan Diagne artık G.Saray'ın birinci forveti. Falcao oynayacak seviyeye gelse bile ilk 11'e giremeyecek ve kulübede bekleyecek. Yönetim ise oyuncunun 5 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak için ocak ayında bonservis talep etmeden ABD'ye göndermeye hazır. Falcao'ya Inter Miami'nin teklif yapması bekleniyor. (Sabah)

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