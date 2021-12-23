Son Dakika: Galatasaray'da bir istifa daha! Ahu Özyurt görevinden ayrıldı...

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Galatasaray'da Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Özyurt görevinden ayrıldı.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ahu Özyurt, "Sayın Başkan Burak Elmas’ın davetiyle gelmiştim. Yönetimimizin elini rahatlatmak gerek. Galatasaray’a hizmet onurdur ve ünvan gerekmez. Her dakikası için bütün çalışma arkadaşlarıma minnettarım. Hatam olduysa affola. Aslolan Galatasaray’dır." dedi.

Ahu Özyurt, Galatasaray Kulübü’nde başkanlık yarışını Burak Elmas’ın kazanması ile birlikte Kurumsal İletişim Direktörlüğü’ne getirilmişti.

Ahu Özyurt kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden lisans, New York'taki Columbia Üniversitesi Gazetecilik Okulu'ndan master derecesi bulunan Ahu Özyurt'un 28 yılı aşkın aktif gazetecilik kariyerinde muhabirlik, sunuculuk ve tartışma programı moderatörlüğünün yanı sıra Milliyet ile CNN Türk'ün Washington temsilciliği bulunuyor.

Ahu Özyurt çok iyi derecede İngilizce, orta seviyede İtalyanca ve Fransızca biliyor.